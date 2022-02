NIO vraagt beursnotering in Hongkong aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NIO heeft een tweede beursnotering aangevraagd in Hongkong. Dit maakte de elektrische autobouwer maandagochtend bekend. NIO heeft al een notering in New York. De autobouwer heeft van het beursbedrijf in Hongkong al te horen gekregen dat de aanvraag van de beursgang in principe wordt goedgekeurd. Op 10 maart moet het aandeel verhandelbaar zijn in Hongkong. Bron: ABM Financial News

