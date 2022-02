Winst Veon fors omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft in het vierde kwartaal 12 procent meer omgezet, dankzij een sterkere groei van mobiele data, terwijl de nettowinst ook omhoog schoot. Dat maakte het Russische telecombedrijf met een beursnotering in Amsterdam maandagochtend bekend. Het bedrijf houdt rekening met de impact van meer sancties tegen Rusland die de resultaten kunnen beïnvloeden en zegt te hopen op een vreedzame en vriendelijke oplossing van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Veon is in beide landen actief als aanbieder van internet en telefonie. De kwartaalomzet steeg met 12,2 procent tot 2,05 miljard dollar, zodat de jaaromzet uitkwam op 7,79 miljard dollar, wat bijna 7 procent meer was dan een jaar eerder. De nettowinst schoot omhoog, van 8 miljoen in het vierde kwartaal van 2020 naar 299 miljoen euro afgelopen kwartaal. De jaarwinst kwam daarmee op 674 miljoen euro, na een verlies van 349 miljoen in 2020. Het bedrijf verkocht in het afgelopen jaar onder andere zijn Russische zendmasten voor 70,6 miljard roebel. Veon, het voormalige Vimpelcom, wil het holdingbedrijf van Bermuda naar het Verenigd Koninkrijk verplaatsen, wijzend op de hoge standaarden van bedrijfsbestuur en het sterke en transparante juridische kader. Dit biedt het bedrijf meer flexibiliteit in het omgaan met aangekondigde strengere regelgeving, onder andere in Rusland. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.