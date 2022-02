Vivoryon krijgt goedkeuring in China voor test met varoglutamstat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics heeft goedkeuring gekregen van het Center for Drug Evaluation in China voor het testen van varoglutamstat voor de behandeling van alzheimerpatiënten. Dit maakte het biotechbedrijf met een notering in Amsterdam maandagochtend bekend. Het medicijn wordt in China ontwikkeld door partner Simcere. "We zullen doorgaan met de Fase 1 klinische studie van varoglutamstat in China en bereiden ons voor op een mondiale Fase 2-studie”, aldus vicepresident Renhong Tang van Simcere. Vivoryon zegt tevreden te zijn over de snelle vooruitgang die Simcere boekt. Bron: ABM Financial News

