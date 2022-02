Scherp lagere opening AEX voorzien, achtbaanrit op beurzen houdt aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting in het donkerrood van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ongeveer 3 procent.

Afgelopen week waren de internationale beurzen in de ban van de oorlog in Oekraïne en beleggers zullen ook deze week de ontwikkelingen scherp in de gaten houden, nu de gevechten doorgaan, het Westen steeds meer sancties afkondigt en Rusland dreigt met de inzet van zijn kernwapens.

Op weekbasis koerste de AEX index vorige week ruim 2 procent lager naar 727,95 punten. Donderdag noteerde de AEX nog fractioneel onder de 700 puntengrens, maar dankzij een opmerkelijk veerkrachtig Wall Street kon de schade beperkt worden.

Zo draaide de Nasdaq donderdag spectaculair van een openingsverlies van 3,5 procent naar een winst bij het slot van 3,3 procent. Vrijdag kwam daar nog eens een winst van 1,6 procent bovenop. Op weekbasis sloot de techbeurs daardoor zelfs bijna onveranderd. Ook de olieprijzen namen aan het einde van de handelsweek flink gas terug.

Vanochtend noteren futures op de Nasdaq evenwel 2,3 procent lager, terwijl de Amerikaanse olie-future krap 6 procent stijgt

Wall Street putte volgens commentatoren vrijdag moed uit nieuws dat Moskou open zou staan voor vredesgesprekken, mits Oekraïne zich overgeeft. Die voorwaarde kan na het afgelopen weekend de ijskast in, na onverwacht taai Oekraïens militair verzet. Na vijf dagen van hevige gevechten heeft Rusland de Oekraïense hoofdstad Kiev nog steeds niet ingenomen.

Wel hebben Rusland en Oekraïne zondag afgesproken om vandaag een delegatie te laten onderhandelen bij de grens van Wit Rusland en Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky liet al weten weinig van de ontmoeting te verwachten.

Volgens Amerikaanse regeringswoordvoerders heeft de Russische president Vladimir Poetin zich verkeken op de vastberadenheid van de Oekraïense militaire reactie. Poetin zou er van overtuigd geweest zijn dat het Oekraïense leger binnen enkele uren na een Russische invasie zou instorten en dat zijn president Zelensky zou vluchten. Geen van beide is gebeurd.

De moedige Oekraïense weerstand tegen een Russische overmacht, onder leiding van Zelensky, die de sociale media zeer vaardig weet bespelen, hebben westerse landen geïnspireerd tot verregaande maatregelen. Er worden onder meer wapens geleverd aan Oekraïne, het westerse luchtruim is al deels afgesloten voor Russische vliegtuigen en een deel van de Russische banken wordt de toegang tot het internationale betalingsverkeer ontzegd.

De Russische president Vladimir Poetin beval in reactie op de ‘westerse agressie’ nucleaire wapens op scherp heeft laten zetten.

De Aziatische aandelenbeurzen hebben vanochtend moeite om richting te kiezen, na onder meer de winst van vrijdag op Wall Street en de flink lagere futures vanochtend. De meeste beurzen blijven dichtbij huis met bescheiden winsten. Hongkong verliest wel bijna 1 procent.

Olie en inflatie

Beleggers laten zich op langere termijn vooral leiden door de inflatoire impact van de oorlog op de energie- en voedselprijzen, op een moment dat westerse centrale banken op het punt staan om de rente te verhogen om de veel te hoge inflatie in te dammen.

Tot vorige week zondagnacht waren er amper analisten die daadwerkelijk rekening hielden met een frontale aanval van Rusland op Oekraïne. De schok op de oliemarkten was dan ook aanvankelijk groot. Futures op Brent-olie piekten afgelopen week op bijna 106 dollar per vat om vervolgens weer flink terug te vallen. Onder meer de toezegging van de Amerikaanse president Joe Biden om extra vaten olie uit de Amerikaanse reserves vrij te geven bracht de olieprijzen in een rustiger vaarwater.

De Amerikaanse olie-future sloot op weekbasis uiteindelijk slecht nipt hoger, ondanks hevige schommelingen. Vanochtend koerste de future op een vat West Texas Intermediate in de Aziatische echter 5,4 procent hoger, terwijl de Brent future krap 5 procent wint op 102,50 dollar per vat.

Energiefirma Rystad Energy sluit niet uit dat de olieprijzen kunnen stijgen naar 130 dollar per vat als de situatie in Oekraïne verslechtert, terwijl analisten van JPMorgan Chase rekenen op 120 dollar per vat. Ook een stijging richting het record van 147 dollar, een stand die werd bereikt in 2008, is volgens sommige marktkenners niet uitgesloten.

Komende woensdag vergaderen de OPEC en zijn bondgenoten over de bestaande productie-afspraken en de vraag of die gezien de huidige geopolitieke spanningen moeten worden aangepast.

De macro-economische agenda is traditioneel op maandag zeer karig gevuld.

Bedrijfsnieuws

De genormaliseerde EBIT van PostNL in 2021 bedroeg 308 miljoen euro, aan de bovenkant van de eerder afgegeven prognose van 280 tot 310 miljoen euro. PostNL verwacht voor het lopende jaar een EBIT die in grote lijnen overeenkomt met het genormaliseerd EBIT in 2021, aangepast voor het veronderstelde eenmalige effect vanwege de coronacrisis van 82 miljoen euro. PostNL stelt een dividend voor van 0,42 euro per aandeel.

B&S Group boekte vorig jaar meer winst op een stabiele omzet en wist zo het margedoel te behalen, ondanks een afwaardering op het Food-segment. B&S stelt een dividend van 0,18 euro per aandeel voor, een pay-out ratio van 40 procent.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor NX Filtration licht, maar zette ABN AMRO op de verkooplijst en verlaagde het koersdoel voor de bank naar 10,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 2,2 procent en sloot op 4.384,65 punten en de Dow Jones index steeg 2,5 procent tot 34.058,75 punten. De Nasdaq eindigde 1,6 procent hoger op 13.694,62 punten.