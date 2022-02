Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor NX Filtration verhoogd van 17,00 naar 18,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Andreas Markou merkte op dat NX Filtration een leidende positie heeft op het gebied van technologie voor waterbehandeling. Het bedrijf boekt sterke vooruitgang in het vermarkten van zijn technologie en het versterken van zijn marktpositie, terwijl ook de productiecapaciteit wordt verhoogd, aldus Markou. NX boekte in 2021 nog een omzet die 14 procent hoger uitviel dan waar de consensus rekening mee hield, waarbij de cijfers volgens de analist over de brede lijn sterk waren. Vooral over de commerciële uitrol van producten en het aantal nieuwe projecten is Markou te spreken. "De sterke prestaties en een roadshow met het bestuur, zorgen ervoor dat we nog meer vertrouwen hebben gekregen in de unieke technologie van NX", aldus de analist. De omzetramingen voor 2022 en 2023 werden door Berenberg met respectievelijk 12 en 4 procent verhoogd en als gevolg ging ook het koersdoel omhoog. Het aandeel NX Filtration sloot vrijdag op 10,86 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.