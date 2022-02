PostNL bezorgt recordaantal pakketten

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het afgelopen jaar een recordaantal pakketten bezorgd en boekte zo naar eigen zeggen sterke resultaten. Dit maakte het postbedrijf maandagochtend bekend, nadat het al eerder met voorlopige cijfers kwam.

CEO Herna Verhagen sprak van sterke resultaten, door solide bedrijfsresultaten bij Pakketten en een sterk resultaat bij Mail in Nederland. "De ontwikkeling van onze kasstroom was zeer sterk en overtrof de verwachtingen, en verstevigde onze financiële positie", aldus Verhagen. PostNL wil een dividend voorstellen van 0,42 euro per aandeel. Ook wordt op 1 maart een aandeleninkoopprogramma gestart ter waarde van 250 miljoen euro, zoals al eerder werd aangekondigd. Het programma wordt opgezet om het veronderstelde verwateringseffect van de uitgegeven aandelen in relatie tot dividenden in de periode 2021-2023 te neutraliseren.

Verhagen noemde de huidige situatie in Oekraïne wel zorgwekkend en dit brengt "onzekerheid" mee voor mensen en het economisch klimaat.

De jaaromzet kwam uit op 3.466 miljoen euro, zoals al bleek uit voorlopige cijfers. Het vierde kwartaal droeg daar 936 miljoen euro aan bij, tegen 1.023 miljoen euro een jaar eerder.

De genormaliseerde EBIT voor 2021 bedroeg 308 miljoen euro, aan de bovenkant van de eerder afgegeven prognose van 280 tot 310 miljoen euro. PostNL zei al eerder dat circa 80 miljoen euro naar verwachting eenmalig zal zijn als gevolg van de coronacrisis. In het vierde kwartaal boekte PostNL een EBIT van 93 miljoen euro tegen 140 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020.

Er werden afgelopen jaar 384 miljoen pakketten bezorgd, een groei van circa 14 procent ten opzichte van 2020. In het vierde kwartaal daalde het pakketvolume met 5,3 procent, maar zonder het eenmalige effect van de coronacrisis bedroeg de volumegroei 9,1 procent. Het herstel van de internationale volumes heeft nog niet plaatsgevonden, aldus het postbedrijf, onder andere door verstoringen in de keten en hogere transportkosten.

De ontwikkeling van de kasstromen was volgens het postbedrijf zeer sterk, met een vrije kasstroom van circa 288 miljoen euro in 2021. Dat is hoger dan de eerdere prognose van 250 tot 280 miljoen euro en heeft geleid tot een verdere verbetering van de financiële positie.

De schuldratio kwam uit op 0,4, waar eerder nog 0,5 werd gemeld. De ratio mag de 2,0 niet overtreffen. De schuldpositie bedroeg 203 miljoen euro in vergelijking met 266 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2021.

De meeste cijfers die maandag bekend werden, waren conform de voorlopige resultaten.

Outlook

PostNL verwacht voor het lopende jaar een EBIT die in grote lijnen overeenkomt met het genormaliseerd EBIT in 2021, aangepast voor het veronderstelde eenmalige effect vanwege de coronacrisis van 82 miljoen euro. Daarbij worden de verbeterde resultaten bij Pakketten naar verwachting deels tenietgedaan door lagere resultaten bij Mail in Nederland. Concreet betekent dit vermoedelijk een EBIT van 210 tot 240 miljoen euro.

Ook zullen er aanloopkosten voor nieuwe sorteercentra zijn, maar ook voor de versnelling van de digitale transformatie en hogere pensioenkosten. Verder verwacht het postbedrijf een beperkt herstel van de internationale activiteiten in de eerste helft van dit jaar in vergelijking met de tweede helft van 2021.

De vrije kasstroom komt naar verwachting uit onder die van 2021, vanwege een lagere gerapporteerde EBIT, een toename van de investeringen, verwachte hogere betalingen van en aan andere postbedrijven buiten Nederland, en eenmalige opbrengsten in contanten door desinvesteringen in 2021. PostNL plakte hier maandag een concrete bandbreedte van 110 tot 140 miljoen euro op.

Het totaalresultaat zal zich in lijn met de EBIT ontwikkelen, hetgeen concreet een resultaat van circa 200 miljoen euro kan betekenen.