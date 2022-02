B&S haalt nieuwe margedoel in 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft vorig jaar meer winst geboekt op een stabiele omzet en wist zo het margedoel te behalen, ondanks een afwaardering op het Food-segment. Dit maakte het bedrijf maandag voorbeurs bekend. De omzet steeg met 0,4 procent tot 1,87 miljard euro. De autonome omzetgroei was licht negatief, maar gecorrigeerd voor valuta-effecten was er een groei van 0,9 procent. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 4 procent tot 582 miljoen euro. Dankzij de focus op hogere marges en kosten steeg het EBITDA-resultaat van 90,3 miljoen in 2020 tot 116,4 miljoen in 2021. De EBITDA-marge verbeterde tot 6,2 procent, waar het bedrijf 6 procent als nieuwe doelstelling had gesteld. In 2020 was de marge 4,9 procent. De nettowinst steeg van 40,6 miljoen naar 54,6 miljoen euro. De winst werd gedrukt door een afwaardering van 10,2 miljoen op het segment Food. De kasstroom werd vrijwel geheel gespendeerd aan de opbouw van voorraden, die in 2020 tijdens de eerste fase van de coronacrisis diep waren gedaald. De schuldratio was met 2,5 procent volgens B&S ruim binnen de afgesproken convenanten. Ook vond er een herfinanciering plaats. B&S Group tuigde tijdens de coranacrisis een e-commerce-afdeling op, die zich zowel op zakelijke klanten als op consumenten richt. CEO Tako de Haan kondigde aan te blijven focussen op markten waar groei voorzien wordt, en de digitalisering van de diensten voort te zetten. Ook waarschuwde hij voor aanhoudende problemen in de aanvoerketen. De Haan wil dit jaar een autonome omzetgroei van 7,5 procent realiseren. En er worden maatregelen genomen om de winst te verstevigen, door te focussen op de activiteiten die een hogere marge opleveren en de kosten in de gaten te houden. B&S stelt een dividend van 0,18 euro per aandeel voor, een pay-out ratio van 40 procent. Bron: ABM Financial News

