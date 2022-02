Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door de Russische inval in Oekraïne, wat resulteerde in een 'run' op veilige havens, volatiele handelssessies en forse stijgingen van de gas-, olie- en benzineprijzen en zal er volgens marktvolgers waarschijnlijk tevens voor zorgen dat centrale banken wereldwijd hun beleidsvooruitzichten zullen herzien.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management deed maandag voor de camera van ABM Financial News de aftrap van de videoweek. Volgens de strateeg verkeert de Amerikaanse consument nog altijd in goed conditie.

"De Amerikaanse detailhandelsverkopen zijn in januari weer sterk opgeveerd en dat is een teken dat de consument nog steeds in goede vorm verkeert", zei Juvyns.

"De terugval van de detailhandelsverkopen in december had de vraag doen rijzen of de Amerikaanse consument de sterke economische groei dit jaar wel kon blijven ondersteunen. Hoewel de gegevens van één maand niet volstaan om deze zorg volledig weg te nemen, bevestigt de sterke opleving in januari het vermoeden dat deze vertraging vooral te wijten was aan Omikron", zei de strateeg.

Vrijdag presenteerde technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets zijn wekelijkse update over de richting van de AEX. De huidige stand van de AEX biedt volgens Van den Akker prachtige koopkansen.

Tot slot nam vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International de handelsweek voor de camera van ABM Financial News door. Ondanks de verliezen eerder in de week in reactie op de militaire invasie in Oekraïne, heeft de AEX volgens Van Eerden de bodem nog niet gezien.

Hij waarschuwt beleggers nu niet meteen allerlei aandelen te gaan kopen, aangezien er nog veel risico's zijn.

Van Eerden verwacht dat de AEX nog een flinke correctie te verwerken krijgt.

