BP stapt uit Rosneft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP stapt uit het Russische staatsoliebedrijf Rosneft als gevolg van de Russische aanval op Oekraïne. Dit meldde de Britse energiereus zondag. BP heeft sinds 2013 een belang van 19,75 procent in Rosneft. Aanvullend zal CEO Bernard Loomey per direct uit het bestuur van Rosneft stappen, net als voormalig topman Bob Dudley. "De participatie in Rosneft is niet langer in lijn met de activiteiten en strategie van BP en het is nu de beslissing van de raad van bestuur om de participatie van bp in Rosneft te beëindigen", zei bestuursvoorzitter van BP Helge Lund. Door het vertrek zal BP de boekhoudkundige verwerking van zijn Rosneft-belang moeten wijzigen en als gevolg daarvan verwacht het bedrijf een "materiële niet-contante afschrijving" te rapporteren bij zijn resultaten over het eerste kwartaal van 2022, die in mei zullen worden gepubliceerd. De onlangs afgegeven guidance tot en met 2025 blijft onveranderd, aldus BP, waaronder een jaarlijkse verhoging van het dividend van rond de 4 procent, kapitaaluitgaven van 14 tot 16 miljard dollar en een aandelenterugkoop van gemiddeld 4 miljard dollar per jaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.