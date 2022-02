EU sluit luchtruim voor Russische vliegtuigen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie sluit zoals verwacht zijn luchtruim voor Russische vliegtuigen. Dit werd zondag officieel bekendgemaakt door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Het verbod geldt voor commerciële vliegtuigen en privéjets. "Ze zullen niet kunnen landen in, vertrekken uit en vliegen over het grondgebied van de EU", aldus Von der Leyen. Verschillende landen in Europa, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Polen, Estland, Letland, Tsjechië en Bulgarije hebben hun luchtruim in de afgelopen dagen al gesloten voor Russische vluchten. Ook Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en nog een aantal landen kozen zondag die route. Een andere nieuwe maatregel die de Commissievoorzitter zondag aankondigde is een ban op de Russische nieuwsplatforms Russia Today en Sputnik. Verder zal de EU voor het eerst wapens gaan kopen en leveren aan een land in oorlog, in dit geval Oekraïne. Ook gaan verregaande sancties gelden voor Wit-Rusland, dat Rusland steunt in zijn militaire aanval op Oekraïne. Ondertussen meldden diverse media, waaronder persbureau Bloomberg, zondag dat Russische en Oekraïense delegaties op de grens met Wit-Rusland mt elkaar in gesprek gaan. Er zouden geen voorwaarden zijn gesteld aan het overleg.



De Russische president Poetin liet zondag ook van zich horen. Persbureau Reuters meldde dat Poetin het Russische leger opdracht heeft gegeven om eenheden in verhoogde staat van paraatheid te brengen, ook die over kernwapens kunnen beschikken. Bron: ABM Financial News

