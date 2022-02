Olieprijs kan verder stijgen

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen stegen afgelopen week voor het eerst sinds 2014 tot boven de 100 dollar per vat nadat Rusland Oekraïne binnenviel en er is ruimte voor een verdere stijging wanneer het militaire conflict verergert en zich langdurig voortsleept.



Energiefirma Rystad Energy sluit niet uit dat de olieprijzen kunnen stijgen naar 130 dollar per vat als de situatie in Oekraïne verslechtert, terwijl analisten van JPMorgan Chase rekenen op 120 dollar per vat. Ook een stijging richting het record van 147 dollar, een stand die werd bereikt in 2008, is volgens sommige marktkenners niet uitgesloten.



Een bullish signaal is backwardation: de spotprijs van olie is hoger dan de prijs voor levering in de toekomst. Dit impliceert dat handelaren rekenen op een aanbodtekort, bijvoorbeeld door strenge sancties tegen Rusland die ook de energiesector raken.



Beleggers houden grondstoffen nauwlettend in de gaten omdat ze een groot deel van Ruslands mondiale economische voetafdruk vertegenwoordigen.



Het land is goed voor meer dan 10 procent van de wereldproductie van olie, aardgas en tarwe. Het is ook een toonaangevende producent van kali - een belangrijke grondstof voor meststoffen die 's werelds gewassen verbouwen - en van palladium en platina, twee metalen die essentieel zijn voor de katalysatoren die de emissies in auto's filteren.



Als er ernstige tekorten ontstaan, zullen de prijsreacties snel volgen, aldus analist Robert Yawger van Mizuho Securities USA, die voorspelt dat olie stijgt naar 125 dollar per vat als het conflict tussen Oekraïne en Rusland verergert.



De olieprijs sloot vrijdag op 91,59 dollar, ruim een procent lager ten opzichte van een dag eerder.

Bron: ABM Financial News