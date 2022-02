Beleggers wacht drukke agenda in oorlogstijden

(ABM FN-Dow Jones) Komende week kunnen beleggers zich opmaken voor een drukke macro-economische week en zal de oorlogssituatie in Oekraïne waarschijnlijk het belangrijkste aandachtspunt blijven.



De Russische president Vladimir Poetin begon donderdag een invasie in Oekraïne. Het Westen stuurt militaire hulpmiddelen maar geen soldaten, verder worden heel wat economische sancties getroffen tegen Rusland en haar leiders. De belangrijkste kwam er dit weekend, namelijk de uitsluiting van een groep Russisch banken van het internationale betalingsnetwerk SWIFT.



Anderzijds komt ook Europa niet ongeschonden uit deze crisis. Rusland is een belangrijke importeur van gas en olie. De energieprijzen waren al fel opgelopen en door deze oorlog gaan ze waarschijnlijk nog meer door het dak.



De macro-economische agenda wordt maandag geopend met een industrieel productiecijfer van Japan.



Dinsdag krijgen we een reeks inkoopmanagersindices voor de industrie uit Japan, China, Europa en de Verenigde Staten. Diezelfde reeks landen komt met indices voor de diensten op donderdag. Deze voorlopende indicatoren worden met interesse bekeken aangezien de managers van de bedrijven een goed beeld hebben over de toekomstige ontplooiingen in de economie.



Ook op dinsdag krijgen we een invloedrijk inflatiecijfer uit Duitsland, woensdag volgt de hele eurozone.



De oplopende prijzen zijn hét thema voor centraal bankiers momenteel. Vooral de Federal Reserve wil de rente dit jaar al stevig optrekken, maar ook de Europese Centrale Bank zou naar het eind van het jaar toe de beleidsrente al eens kunnen verhogen. De vraag voor beleggers is momenteel of het monetaire beleid wellicht minder snel wordt aangescherpt door de geopolitieke onzekerheid.



De Australische centrale bank komt dinsdag met een rentebesluit, de Amerikaanse Fed publiceert woensdag het Beige Book met hun visie op de economie, donderdag volgen de notulen van de laatste monetaire vergadering van de ECB.



Verder is de arbeidsmarkt van belang voor de centraal bankiers, in de eerste plaats voor de Federal Reserve. Vrijdag verschijnt het toonaangevende Amerikaanse banenrapport. Woensdag zal er al een voorproefje worden gepubliceerd door loonstrookjesverwerker ADP.



Verder zullen de Amerikanen ook de State of the Union volgen van hun president in het Amerikaans Congres, voor ons in de nacht van dinsdag op woensdag.



De OPEC+ vergadert op woensdag, uitkomsten van deze besprekingen zouden de olieprijzen nog eens in beweging kunnen zetten. De vraag is hoe het kartel zal omgaan met de Russische inval in Oekraïne. Rusland is een bondgenoot van OPEC en onderdeel van OPEC+.



Vrijdag sluiten we de week onder meer af met een Duitse handelsbalans.



Cijferseizoen



Het cijferseizoen in ons land is over zijn hoogtepunt. Maandag openen PostNL en B&S Group de boeken, dinsdag is het rustig.



Woensdag is het de beurt aan Just Eat Takeaway, dat definitieve jaarcijfers vrijgeeft, terwijl Tie Kinetix een beleggersdag houdt. Donderdag komt Universal Music Group met kwartaalcijfers en vrijdag is het de beurt aan Accell en Hydratec.



In het buitenland openen Groupon, Target, HP Inc. en Zoom maandag de boeken.



Dinsdag volgen rapportages van Bayer, Beiersdorf en Zalando alsook Hewlett Packard in Amerika. Kroger publiceert woensdag cijfers, donderdag volgen Lufthansa, Merck, Best Buy en Broadcom.

Bron: ABM Financial News