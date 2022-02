Duitsland verhoogt defensiebudget Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Duitsland gaat zijn defensiebudget verhogen in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Dit zei bondskanselier Olaf Scholz zondag.



Er wordt 100 miljard euro uitgetrokken om de strijdkrachten te versterken, waarmee het defensiebudget stijgt tot boven de 2 procent van het Duitse bruto binnenlands product.



Verder is Berlijn van plan om een strategische gasreserve te creëren, waarbij het twee LNG-terminals gaat bouwen, zei de bondskanselier zondag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.