Meer winst Berkshire Hathaway

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder en ook operationeel was sprake van een verbetering voor het bedrijf van Warren Buffett. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het concern.

In de verslagperiode steeg de nettowinst van 35,84 miljard naar 39,65 miljard dollar, of 26.690 dollar per Class A aandeel.

In het kwartaal kwamen de investeringswinsten uit op 32,36 miljard dollar, tegenover 30,83 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De operationele winst verbeterde in het vierde kwartaal van 5 miljard naar 7,29 miljard dollar. De operationele winst per aandeel van 3,27 dollar was beter dan de 2,95 dollar waar analisten vooraf op rekenden.

Over heel 2021 behaalde Berkshire een record nettowinst van 90 miljard dollar, ruim 40 miljard dollar meer dan een jaar eerder. De stijging was te danken aan de gigantische aandelenportefeuille van Berkshire, dat onder meer een belang van 5,6 procent heeft in Apple. Dat belang was eind 2021 ruim 161 miljard dollar waard.

De investeringswinsten verbeterden in 2021 tot ruim 62 miljard dollar, van zo'n 31,6 miljard dollar een jaar eerder.

Berkshire eindigde 2021 met bijna 147 miljard dollar in kas.