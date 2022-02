Von der Leyen: Rusland verliest toegang tot SWIFT Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Een aantal Russische banken zullen worden afgesloten van SWIFT, het systeem voor het internationale financiële verkeer. Dit zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zaterdagavond. Samen met de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Boris Johnson, een aantal Europese leiders en premier Justin Trudeau van Canada is besloten om de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Naast het weren van een aantal Russische banken, wil Von der Leyen de EU-leiders ook voorstellen om de activa van de Russische centrale bank te bevriezen, om de financiering van de oorlog in Oekraïne te bemoeilijken. Ook wil Von der Leyen de Russische oligarchen aanpakken. “Al deze maatregelen zullen Poetin hard raken om zijn oorlog te bekostigen”, aldus de voorzitter van EC. Volgens Von der Leyen heeft Poetin ervoor gekozen om Oekraïne te vernietigen, “maar wat hij in feite ook doet, is de toekomst van zijn eigen land vernietigen”, zei zij zaterdagavond. "We zullen Rusland ter verantwoording roepen en er gezamenlijk voor zorgen dat deze oorlog een strategische mislukking is voor Poetin", voegde Johnson toe. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

