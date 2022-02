Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 91,59 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk ruim een procent goedkoper. Op weekbasis steeg de olieprijs juist een procent. Donderdag steeg de prijs van een vat WTI-olie voor het eerst sinds 2014 tot boven 100 dollar nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Dat was voor het eerst sinds 2014. "De olieprijzen verloren echter terrein nadat duidelijk werd dat er geen sancties worden geplaatst op ruwe olie", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Het risico op meer restricties op de energieleveringen uit Rusland zorgt ervoor dat de olieprijzen vermoedelijk volatiel zullen zijn in de komende weken", verwacht Aslam. "De vraag is nu how Rusland gaat reageren op de sancties die al zijn opgelegd", aldus analist Carsten Fritsch van Commerzbank. Als Moskou besluit om de energielevering terug te schroeven, dan zullen de olieprijzen weer scherp stijgen, verwacht Fritsch. En andere belangrijke factor voor de oliemarkten zijn de gesprekken over het hernieuwen van het atoomakkoord met Iran. "Als de Amerikaanse sancties op Iran zouden worden opgeheven, dan zou Iran zeer snel in staat zijn om zo'n 1,5 tot 2 miljoen vaten olie extra op de markt te brengen", aldus de analist van Commerzbank. Volgende week woensdag komt OPEC+, met bondgenoot Rusland, bijeen voor hun maandelijkse vergadering over de bestaande productie-afspraken. Die vergadering zal nog belangrijker worden, gezien de Russische aanval op Oekraïne. Bron: ABM Financial News

