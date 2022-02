EU sanctioneert Poetin en Lavrov Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft een nieuwe ronde sancties op Rusland aangekondigd, waarbij het onder meer de Europese banktegoeden van president Vladimir Poetin en minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov bevriest. Er komt geen inreisverbod voor Poetin en Lavrov, zodat de diplomatieke kanalen open blijven. Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, zei vrijdag dat verdere sancties opgelegd kunnen worden aan Rusland, afhankelijk van hun handelen in de komende tijd. Rusland uitsluiten van het betalingssysteem SWIFT behoort daarbij ook nog steeds tot de mogelijkheden, aldus Borrell. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.