AEX in de ban van oorlog Oekraine

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week aardig gedaald, nadat Rusland Oekraïne binnen viel. Bij een slot van 727,85 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis meer dan 2 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 744,89 punten.

"De AEX index was deze week veel zwakker dan verondersteld. De doorbraak onder de horizontale steun op circa 734 punten betekende een voortzetting van de dalende trend en niet de eerder gedachte W-formatie, die de koers naar de 771 punten en hoger zou moeten brengen", aldus technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets.

Toch biedt de huidige stand van de AEX prachtige koopkansen, vindt Van den Akker.

Dat was vrijdag al zichtbaar, toen de Europese markten flink herstelden, ondanks een verheviging van de strijd in Oekraïne.

"Het heeft weinig zin om voorspellingen te doen over de impact op de financiële markten op de korte termijn. Wat we wel kunnen zeggen, is dat deze zeer beweeglijk zullen zijn", volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx is een niet onbelangrijke factor in het verhaal de Federal Reserve. In 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, handhaafde de Fed een zeer lage rentevoet.

"Bijgevolg had de Russische invasie in 2014 slechts een beperkte reactie op Wall Street", aldus de beleggingsadviseur. "Nu wil de Fed wél de rente verhogen, dit kan ervoor zorgen dat de markt volledig anders reageert in vergelijking met 2014." In februari 2014 daalde de Amerikaanse indices ongeveer met 6 procent om vervolgens de stijgende trend verder te zetten, zo merkte de beleggingsspecialist op.

Inflatie VS verder omhoog

Volgens Capital Economics is het voor de Fed vermoedelijk lastiger dan in het verleden om de markt tegemoet te komen, gezien de hoge inflatie.

De voor de Fed belangrijke kerninflatie steeg in januari naar 5,2 procent, bleek deze week uit de PCE-indicator. In december was sprake van een kerninflatie van 4,9 procent.

De vraag is of de geopolitieke onrust de Fed ertoe zal bewegen de rente toch iets minder snel te verhogen. De markt denkt van wel.

De markt verwachtte volgens Lynx in maart een renteverhoging van 0,5 procentpunt van de Fed, maar door de laatste geopolitieke ontwikkelingen rekent de markt inmiddels nog maar op een verhoging van 0,25 procentpunt.

Economen van Berenberg verwachten ondertussen dat de Europese Centrale Bank en Bank of England een meer voorzichtige toon zullen aanslaan bij hun aanstaande rentebesluiten in maart, nu Europa in de ban is van oorlog.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op ECB-bestuurder Robert Holzmann, die eerder deze week nog zei dat de centrale bank de rente deze zomer kan verhogen, maar nu stelt dat het Oekraïne-conflict een exit van stimuleringsmaatregelen kan uitstellen.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1240 en daarmee op weekbasis iets meer dan een half procent lager.

De WTI-olieprijs noteerde vrijdag rond 92 dollar en daarmee op weekbasis ongeveer een procent hoger. Na de Russische inval in Oekraïne steeg de olieprijs even tot boven de 100 dollar vanwege mogelijke productie-onderbrekingen in de regio.

Daar staat tegenover het groeiende optimisme over een Iraanse atoomdeal, waardoor Iran mogelijk weer olie kan gaan exporteren.

Stijgers en dalers

In de AEX verloor ASMI deze week zo'n 3,5 procent na cijfers. Toch vielen de kwartaalresultaten aan de bovenkant van de outlook uit, zo merkten analisten op. ASML steeg juist meer dan 3 procent en ging daarmee aan kop in de hoofdindex.

Wolters Kluwer steeg 2,0 procent na cijfers. Het databedrijf boekte meer omzet en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 600 miljoen euro.

Philips won 2,5 procent, terwijl Shell daar kort op zat met een plus van bijna 2 procent op weekbasis. Hekkensluiter Prosus moest 15,5 procent laten gaan.

IMCD kwam met sterke cijfers en kreeg daarop een adviesverhoging naar Houden van Degroof Petercam. Het aandeel steeg een procent op weekbasis.

In de AMX won JDE Peet's deze week bijna 7 procent. Het koffiebedrijf presteerde in 2021 boven verwachting, vonden analisten.

AMG won bijna 3 procent op weekbasis, na een solide kwartaal. Aalberts verloor zo'n 2,5 procent na het bekendmaken van de cijfers, die echter positief verrasten.



ASR Nederland verloor bijna 5 procent op weekbasis ondanks beter dan verwachte resultaten.

Corbion kwam met tegenvallende resultaten, vonden analisten, en het aandeel daalde bijna 8 procent op weekbasis en sloot daarmee de rij.

Onder de kleinere aandelen daalde Acomo deze week ruim een procent na het openen van de boeken.

Koploper in de AScX is Van Lanschot Kempen, dat won deze week bijna 2 procent na cijfers en een verhoging van het dividend. ForFarmers leverde juist zo'n 11 procent in na presentatie van de jaarresultaten, die tegenvallend waren, net als de outlook. Alleen Brunel daalde deze week nog sterker.

Kendrion, Ctac en Neways openden deze week ook de boeken. Kendrion daalde meer dan 1,5 procent, Ctac won ruim 4 procent en Neways meer dan 7 procent.

De cijfers van Envipco leverde een koersverliex op van ruim 6 procent op weekbasis, nadat het bedrijf afgelopen kwartaal dieper in het rood kwam.

Het lokaal genoteerde Aedifica steeg 5,5 procent dankzij beter dan verwachte resultaten.