Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan en weten daarmee het late herstel van donderdag vast te houden. De S&P 500 wint 2,0 procent op 4.372,47 punten en de Dow Jones index stijgt 2,4 procent op 34.009,92 punten. De Nasdaq stijgt 1,0 procent op 13.615,76 punten.

Beleggers trekken zich op aan het nieuws dat Moskou open zou staan voor vredesgesprekken, mits Oekraïne zich overgeeft.

Marktkenners verwachten echter dat de volatiliteit nog niet voorbij is. "Voor nu moeten we ons richten op wat er gebeurt in Kiev, hoe bloederig de komende dagen zullen zijn en ik denk dat de sancties tegen Rusland nog wel verder uitgebreid kunnen worden", aldus Daniel Egger, chief investment officer bij St. Gotthard Fund Management.

"Het lijkt erop dat de militaire actie in Oekraïne lang kan duren", zei marktanalist Yung-Yu-Ma van BMO Wealth Management. "In dit geval is de richting van de markt op de korte termijn moeilijk te voorspellen", zei hij.

De invloed van de Oekraïnecrisis op de groei in de VS en vooral Europa kan centrale banken ertoe dwingen hun monetaire verkrapping uit te stellen om zich te focussen op het ondersteunen van de groei en het soepel functioneren van de kapitaalmarkten in plaats van het bestrijden van de hoge inflatie, volgens Michel Salden van Vontobel.

Dit is echter afhankelijk van hoe lang de crisis gaat duren, aldus de marktkenner. Volgens hem houden de markten er al rekening mee dat de Fed het verwachte rentepad zal aanpassen. Salden verwacht dat de centrale banken ervoor zullen kiezen om de economische groei te waarborgen.

En dat terwijl de inflatie in de Verenigde Staten verder oploopt. De voor de Fed belangrijke PCE-inflatie is in januari uitgekomen op 5,2 procent, van 4,9 procent een maand eerder.

Verder bleven de inkomens van Amerikanen stabiel in dezelfde maand, terwijl de uitgaven met 2,1 procent stegen.

De orders duurzame goederen in de VS zijn in januari gestegen, terwijl de aanstaande woningverkopen zijn gedaald in dezelfde maand. Verder daalde het Amerikaanse consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in februari.

De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,1252, terwijl WTI-olie bijna 2 procent goedkoper is.

Bedrijfsnieuws

Beyond Meat daalt ruim 11 procent, nadat de Amerikaanse producent van vleesvervangers in het vierde kwartaal een groter verlies boekte.

Coinbase heeft in het vierde kwartaal van 2021 hogere resultaten geboekt maar het cryptoplatform was voorzichtig over het huidige kwartaal. Het aandeel verliest 2 procent.

Mobiel videogamebedrijf Playtika gaat 15 procent hoger, nadat het bedrijf zei zijn strategische opties te onderzoeken, waaronder een mogelijke verkoop.

Online autodealer Carvana koopt voor 2,2 miljard dollar het online veilingbedrijf ADES U.S, voor tweedehands auto's. Het aandeel wint vrijdag 16 procent.