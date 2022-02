Europese beurzen herstellen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hersteld van de flinke klappen een dag eerder. De Stoxx Europe 600 index eindigde 3,3 procent hoger op 453,53 punten, de Duitse DAX won 3,7 procent op 14.567,23 punten, de Franse CAC 40 steeg 3,6 procent op 6.752,43 punten en de Britse FTSE sloot 3,9 procent in de plus op 7.489,46 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een aanzienlijk herstel, terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt. Hewson wees op de opmerkelijke berichten dat het Kremlin vredesoverleg zou willen in Minsk.

"Dat is zeer vreemd, gezien de opmerkingen van Poetin eerder deze week, maar het heeft de markten er niet van weerhouden om te hopen dat er iets van waar is."

Hewson keek ook naar de Westerse sancties tegen Rusland. Dat de energiesector nog niet hard geraakt wordt, noemde hij begrijpelijk, maar dat luxe goederen en speciale items uit landen als Italië uitzonderingen zijn binnen de sancties, vindt Hewson moeilijk te verteren.

"Het maakt van het sanctie-proces een complete aanfluiting", aldus Hewson.

De invloed van de Oekraïnecrisis op de groei in de VS en vooral Europa kan centrale banken ertoe dwingen hun monetaire verkrapping uit te stellen om zich te focussen op het ondersteunen van de groei en het soepel functioneren van de kapitaalmarkten in plaats van het bestrijden van de hoge inflatie, volgens Michel Salden van Vontobel.

Dit is echter afhankelijk van hoe lang de crisis gaat duren, aldus de marktkenner.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor groeicijfers van de grootste economie van de eurozone. In Duitsland is de economie in het vierde kwartaal minder dan verwacht gekrompen, met 0,3 procent. Eerder werd nog een krimp van 0,7 procent gerapporteerd.

Verder bleek de inflatie in Frankrijk verder opgelopen, terwijl het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari verder is verzwakt.

De euro/dollar noteerde op 1,1248, terwijl WTI-olie 1,5 procent goedkoper werd.

Bedrijfsnieuws

In de DAX deed MTU Aero Engines goede zaken, met een plus van ruim 7,5 procent en steeg nutsbedrijf RWE ruim 6 procent. Delivery Hero was een van de weinige dalers in Frankfurt en verloor 2 procent, net als BASF, dat een procent lager sloot na het openen van de boeken. Met name de outlook was weinig overtuigend, vonden analisten.

In de CAC 40 ging ArcelorMittal ruim aan kop, met een plus van 10 procent en stegen Engie en Airbus 5 tot 6 procent. Betaalbedrijf Worldline was de enige daler in de Parijse index en leverde zo'n 2,5 procent in.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street tot zo'n 2 procent hoger.