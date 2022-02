AEX in de ban van aanval op Oekraine

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend fors lager als gevolg van de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 2,9 procent tot 706,69 punten.

"Rusland deed vannacht wat veel mensen, inclusief wijzelf, als onwaarschijnlijk achtten", aldus analisten van IG. "Het lanceerde in de vroege ochtend een militaire aanval op Oekraïne inclusief raketaanvallen op doelen dichtbij steden zoals Kiev en een offensief vanuit meerdere kanten, inclusief Wit-Rusland."

Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx ziet grondstoffen als aardgas, olie, tarwe en goud "door het dak gaan".

Volgens Verstraete is een niet onbelangrijke factor in het verhaal de Fed. In 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, handhaafde de Fed een zeer lage rentevoet. "Bijgevolg had de Russische invasie in 2014 slechts een beperkte reactie op Wall Street", aldus de beleggingsadviseur. "Nu wil de Fed wél de rente verhogen, dit kan ervoor zorgen dat de markt volledig anders reageert in vergelijking met 2014." In februari 2014 daalde de Amerikaanse indices ongeveer met 6 procent om vervolgens de stijgende trend verder te zetten, zo merkte de beleggingsspecialist op.

De markt verwachtte volgens Lynx in maart een renteverhoging van 0,5 procentpunt van de Fed, maar door de laatste geopolitieke ontwikkelingen rekent de markt inmiddels nog maar op een verhoging van 0,25 procentpunt.

"Het wordt nu afwachten welke economische sancties het Westen zal nemen voor de Russische acties. President Biden heeft de bevolking al laten weten dat de sancties impact zullen hebben op de rekening van de Amerikaanse gezinnen, logischerwijs zal dit ook gelden voor de rekening van Europese gezinnen", aldus Verstraete.



Het muntpaar euro/dollar koerste 1,1 procent lager op 1,1201. Beleggers vluchten vanwege de huidige onzekerheden richting de dollar als veilige haven. De olieprijs schoot 7,6 procent omhoog.

Naast de ontwikkelingen in Oekraïne, kijken beleggers vandaag nog met een schuin oog naar de wekelijkse steunaanvragen in de VS en Amerikaanse groeicijfers over het vierde kwartaal.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen hielden Wolters Kluwer en sectorgenoot RELX de verliezen beperkt tot 0,6 procent en Shell steeg fractioneel.



ASML, ArcelorMittal en ING verloren tot 5,2 procent.

In de AMX noteerde flitshandelaar Flow Traders in het groen met een winst van 1,0 procent. OCI steeg zelfs met 1,6 procent. Inpost verloor daarentegen 8,8 procent.

AMG daalde met 3,3 procent. Desondanks heeft AMG een solide vierde kwartaal achter de rug, zo oordeelde ING. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van 32 naar 37 euro. Aalberts daalde zelfs 4,9 procent na cijfers.

Jefferies was echter positief verrast door de resultaten van Aalberts en Degroof Petercam zag dat goede desinvesteringen een hoog dividend mogelijk maakten.

In de AScX verloren BAM en Vivoryon 4,4 tot 7,2 procent. Van Lanschot won 4,6 procent na cijfers en een verhoging van het dividend. ForFarmers leverde juist 3,1 procent in na presentatie van de jaarresultaten. "ForFarmers heeft een tegenvallend jaar achter de rug en de vooruitzichten vallen ook tegen", zo stelde ING.

De cijfers van GeoJunxion en Envipco leverden koersverliezen op van 5,0 en 27,2 procent. GeoJunxion liet evenwel stijgende resultaten zien, terwijl Envipco afgelopen kwartaal dieper in het rood kwam.