'Desinvesteringen Aalberts maken stevig dividend mogelijk'

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft operationeel iets beter dan verwacht gepresteerd in 2021. Dit concludeerde Degroof Petercam donderdag.

De EBITA steeg afgelopen jaar met 61 procent naar 454 miljoen euro. Dat is 4 miljoen euro meer dan waarop Degroof had gerekend. De analistenconsensus lag op 442 miljoen euro. De autonome omzetgroei kwam ook iets hoger uit dan de bank had voorzien.

Naast aanhoudende goede prestaties, slaagde Aalberts er volgens analist Luuk van Beek ook in om bedrijfsonderdelen goed te verkopen. Daardoor kan het bedrijf een heel stevig dividend uitkeren over 2021. Naast een regulier dividend van 1,01 euro per aandeel, keert het bedrijf ook een bijzonder dividend uit van 0,64 euro per aandeel.

"De resultaten in 2021 waren solide, met zoals verwacht een vertraging van de uitzonderlijke autonome groei van 20 procent in de eerste jaarhelft naar 12 procent in de tweede helft", aldus Van Beek. Hij verwacht dat de autonome groei verder zal vertragen, hoewel stijgende grondstofprijzen steun bieden. Die kan Aalberts namelijk makkelijk doorberekenen naar zijn klanten. En innovaties zullen volgens de analist zorgen dat de groei boven de oude niveaus blijft.

Degroof Petercam heeft een Houden advies op Aalberts met een koersdoel van 58,00 euro. Op een rood Damrak daalt het aandeel donderdag 5,0 procent naar 49,25 euro.