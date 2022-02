Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor AMG verhoogd van 32,00 naar 37,00 euro met een onveranderd Houden advies. AMG heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug, oordeelde analist Frank Claassen van Degroof, nadat recent al de outlook voor 2022 werd verhoogd. Het bedrijf profiteert van de rally in de lithiumprijzen, maar analist Claassen vraagt zich af hoe lang deze nog aanhoudt. "Uiteindelijk zal de rally eindigen, en daarom hebben we onze raming voor de EBITDA in 2023 met 'slechts' 12 procent verhoogd." AMG stelt een dividend voor van 0,40 euro per aandeel. Degroof had gerekend op een uitkering van 0,20 euro. Bron: ABM Financial News

