Beursblik: Credit Suisse verhoogt taxaties Wolters Kluwer

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft de taxaties voor Wolters Kluwer na de publicatie van de resultaten over 2021 van woensdag verhoogd en verwacht een een volgende groeistap voor het databedrijf. Dit bleek donderdag uit een analyse van de Credit Suisse. Credit Suisse verhoogde de raming voor de autonome omzetgroei voor dit jaar van 4,0 naar 4,5 procent. De taxatie voor de aangepaste winst per aandeel krijgt er 3 procent bij en staat voor dit jaar nu voor 3,70 euro in het model van de bank. Dit zou een stijging van 9 procent op jaarbasis betekenen en ligt ook boven de outlook van Wolters Kluwer zelf De bank wees op sectorgenoten RELX en Thomson Reuters, die volgens de analisten van de bank onlangs hun groeiverwachtingen voor de middellange termijn aanpasten, terwijl Wolters Kluwer dat tot nu toe nog niet deed. Credit Suisse verwacht dat het niet lang meer zal duren, of ook het bedrijf uit Alphen aan den Rijn gaat dit doen. De positieve punten van aandacht voor beleggers in Wolters Kluwer betreffen volgens Credit Suisse de resultaatvorming in het eerste kwartaal van dit jaar, het dividend over 2021 dat 15 procent steeg en de aandeleninkoop van 600 miljoen euro. Minpunten voor een belegging in Wolters Kluwer zijn volgens Credit Suisse een toenemende populariteit van obligaties, looninflatie en concurrentie voor de divisie Tax & Accounting. Credit Suisse handhaafde het Outperform advies met een koersdoel van 110,00 euro voor het aandeel Wolters Kluwer. Het aandeel noteerde donderdag op een rood Damrak 0,3 procent lager op 88,46 euro. Bron: ABM Financial News

