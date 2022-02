Beursblik: ForFarmers stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft een tegenvallend jaar achter de rug en de vooruitzichten vallen ook tegen. Dit stelde analist Reginald Watson van ING donderdag. Watson wees op uitspraken van de topman van ForFarmers, dat de eerste helft van 2021 teleurstellend was. Door toegenomen concurrentie kwamen de marges onder druk te staan en klanten van ForFarmers hadden te kampen met hogere voerkosten en stabiele vleesprijzen. Daarnaast heeft het bedrijf diverse contracten in Duitsland overschat, hetgeen resulteerde in een daling van de EBITDA met 4 miljoen euro. "De teleurstellingen hielden aan in het derde kwartaal, toen de outlook werd losgelaten vanwege de gestegen grondstofkosten", aldus Watson. "De resultaten over heel 2021 lieten een vergelijkbaar beeld zien." Voor dit jaar voorziet het bedrijf opnieuw een teleurstellend jaar voor wat betreft de EBITDA, aldus ING, die vooral substantieel zal dalen in de eerste jaarhelft. ING heeft geen advies op ForFarmers. Het aandeel daalde donderdag met 1,8 procent tot 3,92 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.