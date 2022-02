'Solide kwartaal AMG' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft een solide vierde kwartaal achter de rug. Dit stelden analisten van ING donderdag. De EBITDA van 44 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal viel 11 procent hoger uit dan verwacht. Analist Stijn Demeester schreef de meevaller vooral toe aan Clean Energy Materials. Die tak profiteerde van gunstige lithiumprijzen. "Als die prijzen aanhouden, dan is AMG goed op koers om het oude record uit 2018 van een EBITDA van 217 miljoen dollar te overtreffen", aldus analist Demeester. En dat zal ook consensusverhogingen uitlokken, voorziet hij, "zeker nu ook de vanadiumprijzen terrein winnen". ING herhaalt het koopadvies op AMG met een koersdoel van 38,00 euro. Op een donkerrood Damrak koerst het aandeel AMG donderdag 2,2 procent lager naar 32,76 euro. Bron: ABM Financial News

