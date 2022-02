Sterke omzetgroei bij GeoJunxion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een flink hogere omzet behaald, maar schreef nog geen zwarte cijfers. Dat maakte de kaartenspecialist, voorheen bekend als AND, donderdagochtend bekend. De omzet steeg over de verslagperiode met 45 procent op jaarbasis naar 679.000 euro. Daarvan was 136.000 euro terugkerende omzet in de vorm van licenties en royalty's en 40.000 euro aan dienstverleningen. Operationeel boekte GeoJunxion in het tweede kwartaal een verlies van 60.000 euro. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van het verlies van 370.000 euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 187.000 euro tegenover een verlies van 300.000 euro een jaar eerder. De kasstroom was 86.000 euro negatief. Een jaar eerder was dit nog 393.000 euro negatief. De kaspositie stond eind december op 674.000 euro. Outlook De coronapandemie en -maatregelen blijven de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat en de groei belemmeren, zo zei GeoJunxion donderdag. Ondanks deze tegenwind herhaalde GeoJunxion dat er nog steeds sprake is van een sterke marktinteresse in de nieuwe producten van het bedrijf. GeoJunxion verwacht dan ook nog altijd dat de groei in het lopende boekjaar met 40 tot 50 procent zal stijgen ten opzichte van het vorige boekjaar. Dit betekent dat het bedrijf een omzet verwacht die uitkomt tussen de 2,35 en 2,55 miljoen euro. Na zes maanden stond de teller op 1,35 miljoen euro, 59 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het lopende boekjaar eindigt op 30 juni 2022. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.