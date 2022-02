Winstverdubbeling voor AXA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AXA heeft in 2021 meer omzet en winst geboekt dan verwacht, herstellend van het voorgaande jaar, toen de Franse verzekeraar werd geraakt door de coronapandemie. Dat maakte AXA donderdagochtend bekend. De Franse verzekeraar boekte een nettowinst van 7,29 miljard euro, ruim het dubbele van de 3,16 miljard euro een jaar eerder, toen het coronavirus forse verliezen veroorzaakte. De inkomsten stegen afgelopen jaar met 3 procent tot 99,9 miljard euro. Bij de schadeverzekeringen was de groei 3 procent, bij leven en sparen 9 procent en bij vermogensbeheer 20 procent. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een lagere nettowinst van 6,96 miljard euro en een licht lagere omzet van 99,8 miljard, volgens FactSet. De onderliggende winst bij de Amerikaanse tak, die in 2018 werd overgenomen, AXA XL genaamd, bedroeg 1,17 miljard euro, conform de doelstelling van 1,2 miljard euro. De solvabiliteit verbeterde van 200 naar 217 procent. AXA stelde een 8 procent hoger dividend van 1,54 euro per aandeel voor. Een nieuw aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro wordt gestart, nu het vorige programma van 1,7 miljard euro is afgerond. Bron: ABM Financial News

