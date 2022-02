DSM krijgt Europese goedkeuring voor Bovaer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft van Europese toezichthouders marktgoedkeuring gekregen voor het veevoeradditief Bovaer. Dit maakte het speciaalchemiebedrijf donderdag bekend. Met Bovaer kunnen boeren structureel de methaanuitstoot van koeien met circa 30 procent verlagen, aldus DSM. DSM noemde de goedkeuring een significante mijlpaal voor het bedrijf, waarmee naar eigen zeggen de weg wordt vrijgemaakt om "de zuivelmarkt te transformeren". De goedkeuring volgt nadat de European Food Safety Agency medio november al een positief advies afgaf voor Bovaer. Bron: ABM Financial News

