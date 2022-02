Beursblik: flinke winstmeevaller Aalberts Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in 2021 flink meer winst geboekt dan verwacht. Dit concludeerde analist David Kerstens van Jefferies donderdag. De winst per aandeel Aalberts viel 11 procent hoger uit dan de consensus, met een autonome omzetgroei van 16,0 procent. Ook wees Kerstens op het dividend van 1,01 euro plus een speciaal dividend van 0,64 euro. Daarmee is het totale dividend dubbel zo hoog als waar analisten op hadden gerekend. Jefferies heeft een koopadvies op Aalberts met een koersdoel van 72,00 euro. Het aandeel Aalberts sloot woensdag in Amsterdam op 51,86 euro. Bron: ABM Financial News

