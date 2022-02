Deutsche Bank verhoogt koersdoel JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor JDE Peet's verhoogd van 31,00 naar 35,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Tom Sykes merkte op dat de outlook van de koffieketen lang niet zo slecht was als gevreesd. Hij verhoogde zijn ramingen voor de winst per aandeel met 20 procent voor 2022 en met 16 procent voor 2023. "De lat ligt nu een stuk hoger voor JDE", aldus Sykes. "De verwachtingen zijn hoger." "Voor een bedrijf dat al sinds de beursgang teleurstelt, is het overduidelijk belangrijk dat de outlook wordt gehaald", aldus de analist. Het aandeel JDE Peet's schoot woensdag na cijfers nog 14,3 procent omhoog tot 30,06 euro. Bron: ABM Financial News

