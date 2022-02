Adecco houdt winstgevendheid goed op peil

(ABM FN-Dow Jones) Adecco heeft in het vierde kwartaal de omzetgroei zien vertragen, terwijl de winstgevendheid op peil bleef. Dat meldde de uitzender uit Zürich donderdag voorbeurs.

De omzet groeide met 2 procent tot 5,50 miljard euro. De nettowinst was 184 miljoen euro, wat 23 procent meer is dan een jaar eerder. De EBITA-marge, exclusief bijzondere posten was 4,7 procent. Dit wijst op kostendiscipline terwijl het bedrijf in groei investeert, stelde Adecco. In het vierde kwartaal van 2020 lag de marge op 4,8 procent.

Over heel 2021 groeide de omzet van Adecco met 7 procent naar 20,95 miljard euro. De nettowinst over het jaar bedroeg 586 miljoen euro, na een verlies in het voorgaande jaar van 98 miljoen euro. Het geschoonde EBITA-resultaat van 953 miljoen euro leverde een marge op van 4,6 procent.

Topman Alain Dehaze zei dat Adecco goede progressie heeft geboekt in het eerste jaar van de nieuwe strategie. "We hebben alle drie divisies als mondiale leiders neergezet, en onze draai naar diensten met meer waarde versneld, zoals blijkt uit de brutomarge die dit jaar een record bereikte", zei CEO Dehaze. De brutomarge steeg naar 20,4 procent in 2021, door wijzigingen in de portefeuille, een betere mix en tariefsverhogingen.

Adecco stelt een dividenduitkering voor van 2,50 Zwitserse frank per aandeel over 2021.

Outlook

Adecco verwacht in het eerste kwartaal van 2022 solide omzetgroei, vergeleken met een jaar eerder, en iets meer omzet dan in het vierde kwartaal. Aanhoudende investeringen in Adecco zullen zichtbaar zijn in de marge en de duurzame winstgevende groei versnellen, stelt het uitzendbedrijf.

Over heel 2022 zei Adecco dat de macro-indicatoren wijzen op een "robuuste economische groei", ondanks alle uitdagingen.