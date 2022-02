Aalberts voert winstgevendheid flink op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in 2021 de omzet en de winst stevig zien stijgen. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers van het bedrijf. De onderneming sprak van een "sterke prestatie", ondanks de coronapandemie, de verstoringen in de aanvoerketen, de hoge inflatie en personeelstekorten. Aalberts zag de omzet stijgen met 14 procent van 2,6 naar 3,0 miljard euro. Dit betekende een autonome groei van 16 procent. Analisten rekenden op een autonome stijging van circa 15 procent, maar Jefferies zei rekening te houden met een positieve verrassing, nadat de teller na 10 maanden al op 17,1 procent stond. Sectorgenoten kwamen volgens Jefferies al door met stabiele of zelfs stijgende omzetten in de laatste maanden van vorig jaar. De EBITA steeg van 283 naar 454 miljoen euro, wat een marge opleverde van 15,2 procent. In de EBITA zat volgens Aalberts een bijzondere meevaller van 100 miljoen euro. De winst voor amortisatie steeg met 69 procent van 200 naar 337 miljoen euro. Per aandeel verdiende Aalberts in 2021 3,05 euro en het keert 1,01 euro per aandeel dividend uit, een stijging van 68 procent. Daarbovenop keert Aalberts ook 0,64 euro per aandeel aan speciaal dividend uit, "dankzij de uitzonderlijke EBITA". De vrije kasstroom bedroeg 310 miljoen euro. Outlook Aalberts begint 2022 met een naar eigen zeggen sterk orderboek. Voor de middellange termijn mikt Aalberts op een autonome omzetgroei van 4 tot 6 procent. Jefferies rekent voor dit jaar op een autonome omzetgroei van 6 procent. Het margedoel van de onderneming is 16 tot 18 procent. Jefferies denkt dat Aalberts in 2022 al in de buurt komt van deze doelstelling. Bron: ABM Financial News

