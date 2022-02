ForFarmers verwacht significante daling resultaat in eerste jaarhelft

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers is somber gestemd over de ontwikkeling in de eerste helft van het lopende boekjaar en heeft over 2021 de resultaten op jaarbasis stevig zien dalen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de veevoerspecialist.

Het bedrijf verwacht dat de grondstof- en energieprijzen hoog blijven, mede gezien de

zorgwekkende politieke situatie rondom Rusland en Oekraïne. Daardoor blijft er in de verwachting van het bedrijf in 2022 druk op de marge en de kosten bestaan en dus op het onderliggende operationeel resultaat (EBITDA), dat vooral in het eerste halfjaar een significante daling op jaarbasis zal vertonen.

De volumes daalden op jaarbasis in 2021 met 0,8 procent naar 9,7 miljoen ton. Autonoom daalden de volumes met 3,2 procent.

De omzet liet een stijging van 13,5 procent naar 2.671 miljoen euro, deels door het vermogen van de onderneming de gestegen grondstofprijzen door te berekenen.

De onderliggende EBITDA daalde in de verslagperiode met 18,7 procent van 96,2 naar 78,2 miljoen euro door hogere energiekosten, die niet volledig konden worden doorberekend. De brutowinst steeg met 0,7 procent naar 436,3 miljoen euro.

Degroof Petercam verwachtte vooraf een brutowinst van 442 miljoen euro en een onderliggende EBITDA van 77,8 miljoen euro.

De onderliggende nettowinst daalde van 46,3 miljoen naar 29,0 miljoen euro, een afname met 37,4 procent. De winst toerekenbaar aan de aandeelhouder daalde van 14,2 miljoen naar 12,0 miljoen euro.

De operationele netto kasstroom daalde met 44,2 procent naar 54,7 miljoen euro als gevolg van de gedaalde EBITDA en een lichte stijging van het werkkapitaal.

Dividend

Het bedrijf wil het dividend over 2021 stabiel houden op 0,29 euro per aandeel, bestaande uit onder meer een speciaaldividend van 0,10 euro per aandeel.

Het aandeel ForFarmers sloot woensdag op een rood Damrak op 3,99 euro.