Europese beurzen openen stevig lager na aanval op Oekraine

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, nu Rusland de aanval op Oekraïne zou hebben ingezet.

IG voorziet een openingsverlies van 587 punten voor de Duitse DAX, een min van 250 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 166 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten.

De aandelenmarkten noteerden eerder op de dag nog hoger. Hoewel er iets minder nervositeit leek te zijn, bleef het conflict tussen Rusland en Oekraïne het sentiment wel domineren, nadat de VS en hun bondgenoten een reeks sancties tegen Rusland instelden. Beleggers vonden de maatregelen echter minder zwaar dan verwacht.

"De komende dagen worden meer sancties verwacht, maar de maatregelen die tot nu toe zijn aangekondigd, zijn niet zo zwaar als werd gevreesd", zei marktanalist Ipek Ozkardeskaya van Siwssquote.

Volgens martkanalist Stephen Innes van SPI Assetmanagement suggereren de terugval van de dollar/roebel, de olie- en goudprijs dat beleggers geloven dat het besluit van Rusland om 'vredestroepen' naar Oost-Oekraïne te sturen, niet zal escaleren en uitmonden in een grootschalige inval in Oekraïne.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in januari met 5,1 procent zijn gestegen, wat conform een eerdere raming was.

Het consumentenvertrouwen in Duitsland is voor maart stevig teruggelopen. De vertrouwensindex kwam uit op 8,1 negatief, tegen 6,7 negatief voor februari.

Het vertrouwen van Franse ondernemers in de economie is in februari daarentegen sterk gestegen. De index voor het ondernemersklimaat steeg met 5 punten naar een indexstand van 112 in februari.

Bedrijfsnieuws

Stellantis heeft in het afgelopen boekjaar bijna drie keer zo veel winst geboekt dankzij een omzetgroei van 14 procent. Het aandeel steeg circa 4,5 procent.

Wolters Kluwer heeft in 2021 de omzet en het resultaat zien stijgen en het dividend verder verhoogd. De koers van het aandeel Wolters Kluwer noteerde 2,7 procent hoger.

De cijfers van ASMI werden door analisten goed ontvangen, maar de markt reageerde teleurgesteld. Het aandeel verloor 7,7 procent.

In Brussel steeg de koers van het aandeel Ageas na cijfers 4,5 procent en werd het aandeel Solvay 1,0 procent duurder in koers, ook na cijfers.

In Parijs won Danone bijna 4,0 procent. Danone boekte in 2021 minder winst, terwijl de omzetgroei versnelde in het vierde kwartaal. Hermes International steeg circa 1,0 procent, terwijl Renault circa 4,5 procent daalde.

In Frankfurt ging Porsche Automobil aan kop met een winst van circa 4,5 procent. Fresenius Medical Care daalde ruim 3,5 procent en was daarmee de sterkste daler onder de hoofdfondsen.



Euro STOXX 50 3.973,41 (-0,3%)

STOXX Europe 600 453,86 (-0,3%)

DAX 14.631,36 (-0,4%)

CAC 40 6.780,67 (-0,1%)

FTSE 100 7.498,18 (+0,1%)

SMI 11.941,89 (-0,2%)

AEX 727,91 (-0,6%)

BEL 20 3.973,23 (+0,4%)

FTSE MIB 25.955,08 (-0,3%)

IBEX 35 8.440,10 (-0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag flink lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag ook al lager gesloten, nadat de drie belangrijkste Amerikaanse benchmarks eerder nog leken te herstellen van de verliezen een dag eerder, terwijl beleggers nauwgezet de ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne volgden, waar de inzet van troepen door Rusland is bestraft met sancties.

"We kunnen verwachten dat de markt volatiel zal blijven naarmate de situatie zich ontwikkelt", zei marktanalist Nigel Green van deVere Group.

De focus richt zich woensdag op de details van de sancties van het Westen tegen Rusland, die door beleggers tot dusver niet als overdreven 'storend' worden beschouwd. "Markten slaakten een zucht van verlichting dat de sancties niet ingrijpender en agressiever waren", zei marktanalist Jeffey Halley van Oanda.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 13,1 procent. De marktindex daalde van 537,0 naar 466,4.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,2 procent, ofwel 0,19 dollar, hoger op 92,10 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Donderdag staan in de VS op macro-economisch vlak een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen economische groeicijfers over het vierde kwartaal van 2021, de Chicago Fed activiteitenindex en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de nieuwe woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Bedrijfsresultaten zijn er woensdag van Lowe's, dat meer omzet boekte dan een jaar eerder in het vierde kwartaal. De vergelijkbare groei van 5 procent was sterker dan de analistenconsensus van 3 procent. Het aandeel steeg 0,2 procent.

Stellantis, de fabrikant van Jeep en Dodge, boekte fors meer winst en was optimistisch over het nieuwe jaar. De auto-industrie staat er weer goed voor na twee jaar van verstoringen in verband met de coronapandemie. Het aandeel steeg ruim 4,0 procent.

SweetWater Brewing Company, een dochteronderneming van Tilray, heeft de westwaartse expansie in Amerika verdergezet met een aanbod in de staten Washington en Oregon via distributiepartner Columbia Distributing. Tilray daalde circa 2,5 procent.

UPS heeft nul op het rekest gekregen in een claim die het indiende vanwege de mislukte overname van het Nederlandse TNT. Volgens de rechters maakte UPS onvoldoende hard dat de geleden schade het gevolg was van het verbod op de overname van TNT.



Somatus heeft geld opgehaald in een deal die het bedrijf op meer dan 2,5 miljard dollar waardeert. Het bedrijf biedt preventieve zorg tegen nieraandoeningen.

Twitter wil 1 miljard dollar ophalen met een obligatie-uitgifte. Het aandeel noteerde circa 0,3 procent lager.

S&P 500 index 4.225,52 (-1,8%)

Dow Jones index 33.131,76 (-1,4%)

Nasdaq Composite 13.037,49 (-2,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 25.905,34 (-2,1%)

Shanghai Composite 3.436,34 (-1,5%)

Hang Seng 22.886,81 (-3,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1237. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1301 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1318 op de borden.

USD/JPY Yen 114,57

EUR/USD Euro 1,1237

EUR/JPY Yen 128,73

MACRO-AGENDA:

14:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (VS)

14:30 Chicago Fed activiteitsindex - Januari (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Januari (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 AB InBev - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Adecco - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 AXA - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Bouygues - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Daimler - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Telekom - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Moderna - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Nikola - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers vierde kwartaal (VS)