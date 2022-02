(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met donderdag 3 maart 2022:

DONDERDAG 24 FEBRUARI 2022

07:00 AB InBev - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Adecco - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 AXA - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Bouygues - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Daimler - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Telekom - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Moderna - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Nikola - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers vierde kwartaal (VS)

VRIJDAG 25 FEBRUARI 2022

07:00 BASF - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

MAANDAG 28 FEBRUARI 2022

00:00 Groupon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Target - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers vierde kwartaal (VS)

DINSDAG 1 MAART 2022

07:00 Bayer - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Beiersdorf - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Kohl's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Hewlett Packard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

WOENSDAG 2 MAART 2022

13:00 Kroger - Cijfers vierde kwartaal (VS)

DONDERDAG 3 MAART 2022

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Merck KGaA - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Best Buy - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Broadcom - Cijfers eerste kwartaal (VS)