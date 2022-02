eBay boekt hogere winst en omzet

(ABM FN-Dow Jones) eBay heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt, maar ging nabeurs fors onderuit vanwege een tegenvallende outlook. Dit bleek woensdag nabeurs na publicatie van de kwartaalresultaten van het Amerikaanse onlineveilinghuis.

CEO Jamie Iannone sprak van een solide kwartaal. "Door te investeren in onze strategie om duurzame groei te stimuleren, hebben we de klanttevredenheid verhoogd, de ervaring van verkopers en kopers verbeterd en waarde teruggegeven aan onze aandeelhouders", zei hij.

eBay boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,0 miljard dollar, ofwel 3,25 dollar per aandeel, in vergelijking met 845 miljoen dollar, ofwel 1,23 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis boekte eBay een winst van 1,05 dollar per aandeel, tegen 0,85 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet steeg van 2,5 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2020 naar 2,6 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Het resultaat uit voortgezette activiteiten liet het afgelopen kwartaal echter een verlies zien van 893 miljoen dollar, in vergelijking met een winst van 772 miljoen dollar vorig jaar.

Over het hele boekjaar boekte het onlineveilinghuis een nettowinst van 13,6 miljard, tegen 5,6 miljard dollar in 2020, op een omzet van 10,4 miljard dollar, versus 8,9 miljard dollar een jaar eerder.

Outlook

Voor het lopende kwartaal voorziet het concern een winst per aandeel van 0,79 tot 0,83 dollar, terwijl op aangepaste basis een winst van 1,01 tot 1,05 dollar per aandeel wordt verwacht. De omzet wordt geraamd op 2,43 tot 2,48 miljard dollar. Analisten rekenden op een winst van 0,89 dollar per aandeel en een aangepaste winst van 1,08 dollar per aandeel op een omzet van 2,61 miljard dollar.

Voor het hele jaar wordt voor 2022 een winst verwacht van 3,15 tot 3,35 dollar per aandeel op een omzet van 10,3 tot 10,5 miljard dollar. Op aangepaste basis wordt de winst geraamd op 4,20 tot 4,40 dollar per aandeel. Analisten rekenden op een winst van 3,73 dollar per aandeel en een aangepaste winst van 4,51 dollar per aandeel op een omzet van 10,9 miljard dollar.

Het aandeel eBay noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 9,0 procent lager.