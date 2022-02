Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, terwijl de markt de laatste ontwikkelingen rond de crisis tussen Rusland en Oekraïne bleef volgen. De olieprijs veerde dinsdag op toen beleggers reageerden op het besluit van de Russische president Vladimir Poetin om troepen in te zetten in separatistische regio's van Oekraïne, waardoor de vrees voor een grootschalige invasie werd aangewakkerd, evenals de aankondiging van sancties voor de VS en hun bondgenoten tegen Moskou. Maar analisten zeiden dat de aangekondigde maatregelen en opmerkingen van functionarissen van de regering van Biden de bezorgdheid over sancties, die de aanvoer van ruwe olie mogelijk zouden kunnen beïnvloeden, in eerste instantie verminderden, waardoor de olieprijs initieel onder druk kwam te staan. "De sancties die tot nu toe zijn aangekondigd, maakten weinig indruk op de grondstoffenmarkten, waardoor de olieprijs recente winsten zag vervliegen", zei marktanalist Warren Patterson van ING eerder. President Joe Biden zei dinsdag dat de VS sancties oplegt aan twee Russische banken en Moskou tevens afsluit van financiering uit het Westen. Duitsland stopte de certificering van de Nord Stream 2-pijpleiding, die bedoeld was op de aanvoer van aardgas van Rusland naar West-Europa te stimuleren. "De sancties die tot nu toe zijn aangekondigd zouden niet veel invloed moeten hebben op de Russische olie-export", zei Patterson. "Lokale banken die sterk betrokken zijn bij de grondstoffenindustrie zijn onaangeroerd gelaten", zei hij. Inmiddels wordt een stijging van de olieprijs richting de 100 dollar per vat volgens marktanalist Edward Moya van Oanda toch weer als een optie gezien. "Een nucleaire deal met Iran in de komende dagen kan een beweging boven dat prijsniveau voorlopig vertragen", zei hij. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,2 procent, ofwel 0,19 dollar, hoger op 92,10 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.