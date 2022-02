Wall Street koerst af op lager slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,9 procent tot 4.268,64 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.402,50 punten en de Nasdaq noteerde 1,2 procent lager op 13.220,60 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten daalden woensdag, nadat de drie belangrijkste Amerikaanse benchmarks eerder nog leken te herstellen van de verliezen een dag eerder, terwijl beleggers nauwgezet de ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne volgen, waar de inzet van troepen door Rusland is bestraft met sancties.

"We kunnen verwachten dat de markt volatiel zal blijven naarmate de situatie zich ontwikkelt", zei marktanalist Nigel Green van deVere Group.

De focus richt zich woensdag op de details van de sancties van het Westen tegen Rusland, die door beleggers tot dusver niet als overdreven 'storend' worden beschouwd. "Markten slaakten een zucht van verlichting dat de sancties niet ingrijpender en agressiever waren", zei marktanalist Jeffey Halley van Oanda.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 13,1 procent. De marktindex daalde van 537,0 naar 466,4.

De euro/dollar noteerde op 1,1308. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1341 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1325 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,3 procent hoger.

Donderdag staan in de VS op macro-economisch vlak een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen economische groeicijfers over het vierde kwartaal van 2021, de Chicago Fed activiteitenindex en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de nieuwe woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Bedrijfsresultaten zijn er woensdag van Lowe's, dat meer omzet boekte dan een jaar eerder in het vierde kwartaal. De vergelijkbare groei van 5 procent was sterker dan de analistenconsensus van 3 procent. Het aandeel steeg 2,9 procent.

Stellantis, de fabrikant van Jeep en Dodge, boekte fors meer winst en was optimistisch over het nieuwe jaar. De auto-industrie staat er weer goed voor na twee jaar van verstoringen in verband met de coronapandemie. Het aandeel steeg 4,9 procent.

SweetWater Brewing Company, een dochteronderneming van Tilray, heeft de westwaartse expansie in Amerika verdergezet met een aanbod in de staten Washington en Oregon via distributiepartner Columbia Distributing. Tilray daalde 1,0 procent.

UPS heeft nul op het rekest gekregen in een claim die het indiende vanwege de mislukte overname van het Nederlandse TNT. Volgens de rechters maakte UPS onvoldoende hard dat de geleden schade het gevolg was van het verbod op de overname van TNT.



Somatus heeft geld opgehaald in een deal die het bedrijf op meer dan 2,5 miljard dollar waardeert. Het bedrijf biedt preventieve zorg tegen nieraandoeningen.

Twitter wil 1 miljard dollar ophalen met een obligatie-uitgifte. Het aandeel noteerde 0,1 procent hoger.

Vanavond nabeurs volgen eBay en Hertz met resultaten.