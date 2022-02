Europese beurzen overwegend lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 453,86 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 14.631,36 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 6.780,67 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.498,18 punten.

De aandelenmarkten noteerden eerder op de dag nog hoger. Hoewel er iets minder nervositeit leek te zijn, bleef het conflict tussen Rusland en Oekraïne het sentiment wel domineren, nadat de VS en hun bondgenoten een reeks sancties tegen Rusland instelden. Beleggers vonden de maatregelen echter minder zwaar dan verwacht.

"De komende dagen worden meer sancties verwacht, maar de maatregelen die tot nu toe zijn aangekondigd, zijn niet zo zwaar als werd gevreesd", zei marktanalist Ipek Ozkardeskaya van Siwssquote.

Volgens martkanalist Stephen Innes van SPI Assetmanagement suggereren de terugval van de dollar/roebel, de olie- en goudprijs dat beleggers geloven dat het besluit van Rusland om 'vredestroepen' naar Oost-Oekraïne te sturen, niet zal escaleren en uitmonden in een grootschalige inval in Oekraïne.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in januari met 5,1 procent zijn gestegen, wat conform een eerdere raming was.

Het consumentenvertrouwen in Duitsland is voor maart stevig teruggelopen. De vertrouwensindex kwam uit op 8,1 negatief, tegen 6,7 negatief voor februari.

Het vertrouwen van Franse ondernemers in de economie is in februari daarentegen sterk gestegen. De index voor het ondernemersklimaat steeg met 5 punten naar een indexstand van 112 in februari.

De euro/dollar noteerde op 1,1318. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1336 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1325 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,1 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Stellantis heeft in het afgelopen boekjaar bijna drie keer zo veel winst geboekt dankzij een omzetgroei van 14 procent. Het aandeel steeg circa 4,5 procent.

Wolters Kluwer heeft in 2021 de omzet en het resultaat zien stijgen en het dividend verder verhoogd. De koers van het aandeel Wolters Kluwer noteerde 2,7 procent hoger.

De cijfers van ASMI werden door analisten goed ontvangen, maar de markt reageerde teleurgesteld. Het aandeel verloor 7,7 procent.

In Brussel steeg de koers van het aandeel Ageas na cijfers 4,5 procent en werd het aandeel Solvay 1,0 procent duurder in koers, ook na cijfers.

In Parijs won Danone bijna 4,0 procent. Danone boekte in 2021 minder winst, terwijl de omzetgroei versnelde in het vierde kwartaal. Hermes International steeg circa 1,0 procent, terwijl Renault circa 4,5 procent daalde.

In Frankfurt ging Porsche Automobil aan kop met een winst van circa 4,5 procent. Fresenius Medical Care daalde ruim 3,5 procent en was daarmee de sterkste daler onder de hoofdfondsen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 4.277,08 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het rood.