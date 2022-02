AMG boekt zwarte cijfers dankzij sterke omzetstijging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft in 2021 veel meer omzet behaald, wat resulteerde in zwarte cijfers. Dit bleek woensdagavond uit de cijfers van het in Amsterdam genoteerde speciaalmetaalbedrijf. AMG zag de omzet afgelopen jaar stijgen met 29 procent naar 1,2 miljard dollar. De EBITDA steeg van 66,8 naar 136,7 miljoen dollar. Jefferies rekende op een EBITDA van 143 miljoen dollar. Onder de streep restte een winst van 13,8 miljoen dollar, terwijl in 2020 nog een verlies werd geleden van 41,7 miljoen dollar. Het vierde kwartaal was goed voor een omzet van 330,4 miljoen dollar, een stijging van 30 procent ten opzichte van de omzet van 253,5 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020. De EBITDA steeg van 22,5 naar 43,9 miljoen dollar. AMG wil over 2021 een dividend uitkeren van 0,40 euro per aandeel. Outlook Voor 2022 herhaalde AMG een EBITDA te verwachten van 225 miljoen dollar of meer. De marktomstandigheden voor lithium zijn sinds eind vorig jaar "significant" verbeterd en dat was begin deze maand al reden voor AMG om de outlook voor 2022 te verhogen. Daarvoor ging het bedrijf uit van een EBITDA van 175 tot 200 miljoen euro. In de eerste helft van januari maakte AMG bekend stevig te gaan investeren in de lithiumactiviteiten. Ook werd een beursgang van de lithiumdivisie niet uitgesloten. AMG voorziet 175 tot 200 miljoen euro aan investeringen dit jaar. Jefferies meent dat de groeivooruitzichten voor AMG met lithium "significant". Ook breidt AMG zijn leidende positie met vanadium in de VS steeds verder uit. Tot slot is de zakenbank te spreken over de blootstelling van AMG aan de herstellende ruimtevaartindustrie. "We vinden AMG ondergewaardeerd", aldus Jefferies, dat een koopadvies op het aandeel heeft en voor 2022 rekent op een EBITDA van 324 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

