Rood kwartaal voor Envipco

(ABM FN-Dow Jones) Envipco is het vierde kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, ondanks een hogere omzet, maar boekte in heel 2021 wel winst. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de recyclingspecialist met een notering op het Damrak.

CEO Simon Bolton sprak van een sterke kwartaalomzet, met groei in zowel Europa als in Noord-Amerika. De topman zei last te hebben van uitdagingen in de aanvoerketen, inflatiedruk en buitensporige logistieke kosten. Bolton houdt evenwel vertrouwen in de prijsstrategie van zijn bedrijf en dat het de kostendruk op de middellange termijn aankan.

De omzet steeg afgelopen kwartaal met 54 procent naar 12,4 miljoen euro.

Envipco boekte een EBITDA van 300.000 euro, in vergelijking met 1,6 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep restte een verlies van 800.000 euro, tegenover een verlies van 100.000 euro een jaar eerder.

In heel 2021 boekte Envipco een nettowinst van 700.000 euro, tegen een verlies van 1,7 miljoen in 2020. De omzet steeg van 30,8 miljoen euro naar 38,4 miljoen euro.

Outlook

Het bedrijf voorziet voor 2022 een aanhoudende groei in combinatie met een sterke ordergroei in de nieuwe Europese markten, die in 2023 zullen bijdragen aan de omzet. Dit komt volgens Envipco bovenop de aanhoudende groei in Noord-Amerika.