ASMI onderuit in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met verlies gesloten. De AEX eindigde ruim een half procent lager op 727,91 punten.

Ondanks een stevige stroom aan bedrijfscijfers, blijft de meeste aandacht momenteel uitgaan naar de situatie in Oekraïne. Na erkenning door Rusland van de opstandelingen in Donetsk en Loehansk kwam het Westen inmiddels met sancties.

"Tot dusver hebben de sanctievoorstellen betrekking op Russische banken, vermogende particulieren en handelssancties tegen de afgescheiden regio's van Oekraïne. Duitsland heeft ook de certificering van de NordStream 2-gaspijpleiding stopgezet", somden analisten van ABN AMR op.

"Het is nog te vroeg om te zeggen hoe ver de sancties, en het conflict, zullen escaleren", aldus de bank.

"Niemand kan voorspellen hoe de situatie in en rond Oekraïne verder zal verlopen, maar we weten dat geopolitieke gebeurtenissen bijna altijd slechts een korte negatieve impact hebben op de aandelenbeurzen. Twaalf maanden na een geopolitiek incident staan de beurzen meestal weer in de plus", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar handelde op 1,1318, olie werd bijna een procent duurder en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 1,968 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Wolters Kluwer na cijfers aan de leiding met een koerswinst van 2,7 procent. De omzet en de resultaten stegen en Wolters kondigde een aandeleninkoop aan van 600 miljoen euro.

DSM steeg 1,7 procent en Unilever won 1,1 procent.

ASMI daarentegen leverde na cijfers juist 7,7 procent in. Toch vielen de resultaten van ASMI aan de bovenkant van de outlook uit, zo merkte Jefferies op, die bovendien de orderstroom sterk noemde. Ook ING sprak van een sterk vierde kwartaal, dat een goede basis vormt voor 2022.

Ook Adyen, Prosus en Just Eat Takeaway hadden het woensdag moeilijk, met koersverliezen van 3 tot 5,5 procent.

In de AMX was JDE Peet's de uitblinker met een koerswinst van 14,3 procent. Het koffiebedrijf presteerde in 2021 boven verwachting, aldus Jefferies. Dit is te danken aan goede prijzen in verschillende regio's en de dito prestaties in het segment 'buiten de deur'.

ASR Nederland, net als JDE en Wolters Kluwer met cijfers voorbeurs, steeg 1,4 procent. Mediobanca zag de verzekeraar de verwachtingen overtreffen. Barclays merkte op dat de aanwas van kapitaal meeviel.

AMG, dat nabeurs met cijfers komt, daalde een procent.

De grootste dalers waren TKH en InPost met verliezen van 1,8 en 4,7 procent.

Bij de smallcaps ging B&S 3,7 procent hoger en won Sif 2,3 procent. Brunel verloor daarentegen 3,1 procent.

Het lokaal genoteerde Majorel steeg 4,9 procent en Envipco 9,5 procent. Envipco komt nabeurs met cijfers.

Tussenstand Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen een half tot een procent lager.