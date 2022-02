Futures VS wijzen voorzichtig omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, terwijl beleggers wachten op nieuws over het conflict in Oekraïne, waar Russische acties gevolgd werden door sancties van westerse landen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,5 procent in het groen. De Nasdaq lijkt zelfs 0,8 procent hoger te gaan openen. De hogere futures volgen op een daling van vier dagen op rij. "We kunnen verwachten dat de markten volatiel blijven, met reflexreacties in de komende dage,n terwijl de situatie zich ontvouwt", zei Nigel Green van deVere Group. De focus ligt woensdag op de sancties van Westerse landen tegen Rusland. Tot nu toe zien beleggers die niet als al te verstorend voor de economie. "De markten haalden opgelucht adem dat de sancties niet ingrijpender en agressiever waren", zei Jeffrey Halley van Oanda. Olie werd woensdag iets goedkoper. Een aprilfuture West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 91,59 dollar en Brent-olie werd een kwart procent goedkoper. De euro/dollar noteerde op 1,1333. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1326 op de borden.



Bitcoin werd de afgelopen 24 uur bijna 5 procent duurder op 38.500 dollar, na een verkoopgolf op dinsdag. Bedrijfsnieuws Bedrijfsresultaten zijn er woensdag van Lowe's, dat meer omzet boekte dan een jaar eerder in het vierde kwartaal. De vergelijkbare groei van 5 procent was sterker dan de analistenconsensus van 3 procent. Het aandeel opent vermoedelijk ruim 2 procent hoger. Stellantis, de fabrikant van Jeep en Dodge, boekte fors meer winst en was optimistisch over het nieuwe jaar. De auto-industrie staat er weer goed voor na twee jaar van verstoringen in verband met de coronapandemie. UPS heeft nul op het rekest gekregen in een claim die het indiende vanwege de mislukte overname van het Nederlandse TNT. Volgens de rechters maakte UPS onvoldoende hard dat de geleden schade het gevolg was van het verbod op de overname van TNT.



Somatus heeft geld opgehaald in een deal die het bedrijf op meer dan 2,5 miljard dollar waardeert. Het bedrijf biedt preventieve zorg tegen nieraandoeningen. Vanavond nabeurs volgen eBay en Hertz met resultaten. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag lager. De S&P 500-index daalde 1,01 procent tot 4.304,76 en de Dow Jones-index daalde 1,42 procent tot 33.596,61 punten. Technologie-index Nasdaq sloot 1,23 procent lager op 13.381,52 punten. Bron: ABM Financial News

