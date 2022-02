Stern krijgt groen licht aandeelhouders voor verkoop onderdeel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stern heeft van zijn aandeelhouders op een buitengewone aandeelhoudersvergadering goedkeuring gekregen voor de verkoop van Stern Facilitair aan het Zweedse Hedin Mobility Group. Dit maakte het autobedrijf woensdagmiddag bekend. De overname betreft alle kernactiviteiten van Stern Groep, met uitzondering van het belang dat Stern Groep houdt in Bovemij. De transactie wordt vermoedelijk in de eerste helft van maart van dit jaar afgerond. Daarna zal de agio-uitkering van 14,50 euro per aandeel binnen 10 dagen na afronding van de transactie betaalbaar gesteld worden. Hedin Mobility Group wil de merknaam Stern in Nederland voorlopig voortzetten. Om na afronding van de transactie verwarring te voorkomen hebben aandeelhouders door een statutenwijziging ingestemd met de wijziging van de naam van Stern Groep in PB Holding. Bron: ABM Financial News

