Danone ziet marge dalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Danone heeft in 2021 minder winst geboekt, terwijl de omzetgroei versnelde in het vierde kwartaal. Dat maakte de Franse producent van zuivel en voedingsmiddelen woensdag bekend. De nettowinst daalde van 1,96 miljard naar 1,92 miljard euro. De terugkerende winst, zonder bijzondere posten, daalde ook 1,1 procent tot 2,17 miljard. Analisten hadden voor dat laatste cijfer gerekend op 2,14 miljard euro. De omzet steeg vorig jaar met 2,8 procent tot 24,28 miljard euro. Op vergelijkbare basis was de groei zelfs 3,4 procent. De operationele marge daalde met 30 basispunten van 14,0 naar 13,7 procent. Dit kwam vooral door hogere inkoopkosten, die slechts deels konden worden goedgemaakt door prijsverhogingen en beheer van de productmix. Ook steeg de productiviteit, stelde Danone. De lagere marge was volgens analisten van Jefferies geen verrassing. De omzet in het vierde kwartaal was op vergelijkbare basis 6,7 procent hoger dan een jaar eerder. Danone stelt een dividend voor van 1,94 euro per aandeel, net als over 2020. Voor het nieuwe jaar zal Danone een outlook afgeven op de beleggersdag van 8 maart. Het aandeel Danone wint woensdag 4,0 procent Bron: ABM Financial News

