Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in een markt die voorlopig rustig reageert op wat er zich rondom Oost-Oekraïne afspeelt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een stijging van 0,7 procent op 456,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 14.821,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,1 procent met een stand van 6.861,15 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,4 procent naar 7.524,65 punten. Geplande bijeenkomsten tussen leiders van Rusland en het Westen zijn inmiddels opgeschort. "Hoewel landen naar een diplomatieke oplossing blijven zoeken, wordt de kans op een militair conflict steeds groter", zo waarschuwden analisten van SEB. "Beleggers hebben er blijkbaar vertrouwen in dat de situatie in Oekraïne niet escaleert en dat de aangekondigde sancties tegen Rusland de westerse economieën vooralsnog niet hard zullen treffen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemde de "teleurstellende reactie" van het Westen op de acties van Rusland als reden voor het herstel van de Europese beurzen. "De onzekere reactie [vanuit het Westen] lijkt het gevolg van een discussie wat er exact onder een invasie wordt verstaan, vooral met betrekking tot de twee regio's Donetsk en Loehansk", aldus Hewson. Olie werd woensdag iets goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 91,30 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 93,38 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent. De gasprijzen in Europa stijgen woensdag wel. De euro/dollar noteerde op 1,1355. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1334 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1329 op de borden.



Bedrijfsnieuws Stellantis heeft in het afgelopen boekjaar bijna drie keer zo veel winst geboekt dankzij een omzetgroei van 14 procent. De koers van het aandeel noteerde 5,9 procent hoger. Wolters Kluwer heeft in 2021 de omzet en het resultaat zien stijgen en het dividend verder verhoogd. De koers van het aandeel Wolters Kluwer noteerde 2,5 procent hoger. De cijfers van ASMI werden door analisten goed ontvangen, maar de markt reageerde teleurgesteld. Het aandeel verloor 5,1 procent in koers. In Brussel steeg de koers van het aandeel Ageas na cijfers 7,0 procent en werd het aandeel Solvay 2,4 procent duurder in koers, ook na cijfers. In Parijs noteerden vijf aandelen een koersdaling, in Frankfurt tien. Van de hoofdaandelen in Parijs wonnen 21 meer dan 1 procent in koers, in Frankfurt 17. Het aandeel Henkel zag cijfers beloond worden met een koerswinst van 4,6 procent, Danone met 3,9 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het groen. De S&P 500-index daalde dinsdag 1,0 procent tot 4.304,76 en de Dow Jones-index daalde 1,4 procent tot 33.596,61. Technologie-index Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.381,52 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.