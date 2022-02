'Verrassing Aalberts in de maak'

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in 2021 goed gepresteerd en er is zelfs ruimte voor een positieve verrassing. Dit verwachten analisten in aanloop naar de cijfers.

Analisten rekenen op een autonome omzetgroei van circa 15 procent in 2021, maar zakenbank Jefferies denkt dat de onderneming met meer groei op de proppen zal komen, nadat de teller na 10 maanden al op 17,1 procent stond. En sectorgenoten kwamen volgens Jefferies al door met stabiele of zelfs stijgende omzetten in de laatste maanden van vorig jaar.

Jefferies rekent voor 2022 op een autonome omzetgroei van 6 procent. Dat is aan de bovenkant van de 4 tot 6 procent waarop Aalberts de komende jaren zelf rekent. Het margedoel van de onderneming is 16 tot 18 procent en Jefferies denkt dat Aalberts in 2022 daar al in de buurt komt, nadat de EBIT-marge afgelopen jaar volgens de zakenbank op 15,0 procent uitkwam.