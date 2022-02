Valuta: euro en dollar nog altijd in evenwicht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag stabiel ten opzichte van de dollar in een markt die wacht op de vervolgontwikkelingen rondom Oost-Oekraïne. "Voorlopige is de reactie van de markt mild", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De sancties die tot nu zijn genomen, zijn nog niet heel ingrijpend en het lijkt er op dat de markt voor nu weer even over gaat tot de orde van de dag", aldus Mevissen. De marktanalist verwacht wel dat de komende ontwikkelingen de dollar als veilige haven in de kaart kunnen spelen. "Het eerstvolgende agendapunt van belang voor de valutamarkt betreft de inflatiecomponent PCE in de inkomens en bestedingen van de Amerikanen over januari die vrijdag naar buiten komen. Deze inflatiedata zijn voor de Federal Reserve van belang voor het rentebeleid", aldus Mevissen woensdag. Het Duitse consumentenvertrouwen voor maart kwam veel lager uit dan verwacht met een index op 8,1 negatief tegen 6,7 negatief in februari en een verwachte 6,4 negatief. De inflatie van de eurozone in januari werd zojuist bevestigd. Op jaarbasis steeg het consumentenprijspeil met 5,1 procent. In Frankrijk liep het ondernemersvertrouwen op. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten alleen de huizenprijzen over december als relevant macrocijfer. Sprekers van formaat betreffen woensdag de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey, die verantwoording moet afleggen voor een zogeheten Treasury Committee. Van de Fed van San Francisco is voorzitter Mary Daly in Los Angeles voor een toespraak. De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,1338 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8337 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,3600 dollar. Bron: ABM Financial News

