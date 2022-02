Beursblik: afname resultaten ForFarmers verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft naar verwachting in 2021 de resultaten zien dalen. Dit is de inschatting van Degroof Petercam. De bank verwacht een brutowinst van 442 miljoen euro en een onderliggende EBITDA van 77,8 miljoen euro. In 2020 was dit respectievelijk 433,2 en 96,2 miljoen euro. Bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal van het vorig jaar trok ForFarmers de outlook in vanwege de onzekerheden ten aanzien van grondstof- en energieprijzen. Aanvankelijk rekende ForFarmers voor de tweede helft van 2021 op een onderliggende EBITDA, die ongeveer gelijk zou zijn aan de onderliggende EBITDA in de tweede helft van 2020. Ook heeft CEO Yoram Knoop aangekondigd op 14 april dit jaar terug te treden. De zoektocht naar een nieuwe CEO is reeds gestart. Degroof Petercam heeft een Houden advies voor het aandeel ForFarmers met een koersdoel van 4,20 euro. De diervoederproducent publiceert de jaarcijfers donderdag 24 februari voorbeurs. Het aandeel ForFarmers noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 4,03 euro. Bron: ABM Financial News

